Около 700 жителей Даниловского района Москвы переедут в дом по программе реновации

Инфраструктура жилых домов и прилегающей к нему территории полностью адаптирована для нужд маломобильных граждан и родителей с колясками

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Очередная новостройка, возведенная по программе реновации, введена в эксплуатацию в Даниловском районе Москвы. В новые квартиры переедут около 700 человек, об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

"В Даниловском районе на юге столицы введена в эксплуатацию четвертая новостройка по программе реновации по адресу: улица Дубининская, дом 69А. В настоящее время ведется приемка квартир и эксплуатационных систем дома для последующей передачи его под заселение", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Уточняется, что недалеко от новостройки располагается станция метро "Тульская".

"Современное комфортное жилье в ней получит примерно 700 жителей Даниловского района. <…> Инфраструктура жилых домов и прилегающей к нему территории полностью адаптирована для нужд маломобильных граждан и родителей с колясками", - добавил Левкин.

Поясняется, что ранее в Даниловском районе были возведены и переданы под заселение новостройки по адресам: 5-й Рощинский проезд, дом 1, Ленинская слобода, дом 3 и Пересветов переулок, дом 9. В них начали переселение жители шести домов старого жилого фонда, из которых два полностью расселены.