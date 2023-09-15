Росимущество вернуло 2 тыс. объектов недвижимости, не использовавшихся по назначению

Генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал, что при установлении факта необеспечения сохранности государственного имущества, его ненадлежащего учета и использования прокуроры в досудебном порядке понуждают должностных лиц органов власти к устранению этих нарушений

БАКУ, 15 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что Росимущество по требованию прокуроров вернуло к работе 2 тыс. объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности, которые не использовались по назначению.

"По нашему требованию Росимуществом приняты меры по вовлечению в оборот 2 тыс. объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности, которые по тем или иным причинам не использовались по назначению", - сказал Краснов, выступая на 33-м заседании координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ.

Он рассказал, что при установлении факта необеспечения сохранности государственного имущества, его ненадлежащего учета и использования прокуроры в досудебном порядке понуждают должностных лиц органов власти к устранению этих нарушений. "За полтора года внесено свыше 70 тыс. соответствующих актов", - отметил генпрокурор.

По его словам, в целях раннего пресечения нарушений при распоряжении публичными активами прокуроры мониторят сайты и государственные информационные системы, содержащие сведения о сделках с таким имуществом. "Мы можем отследить весь цикл оборота лесных ресурсов от их заготовки до реализации конечному потребителю, в том числе участнику внешнеэкономической деятельности. Функционал данной программы позволяет выявлять незаконно срубленную древесину, которая, как известно, является стратегическим сырьем", - сказал Краснов.

"Не менее важными для повышения эффективности работы в рассматриваемой сфере стали поправки в закон, наделившие нас правом участвовать в рассмотрении судебных дел о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, ее субъектам в результате нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа", - добавил генпрокурор.