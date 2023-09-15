На северо-востоке Москвы демонтируют более 11 тыс. кв. м самовольных построек

С начала года суды вынесли решения о сносе 24 объектов самовольного строительства в СВАО

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Суды разных инстанций вынесли 24 решения о сносе самовольных построек на северо-востоке Москвы, их общая площадь составляет более 11 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Самострои представляют опасность для горожан, так как возводятся с нарушением строительных норм и правил. С начала года суды разных инстанций вынесли решения о сносе 24 объектов самовольного строительства в СВАО общей площадью более 11 тыс. кв. м. Среди объектов преимущественно пристройки и надстройки к существующим зданиям, появившиеся в результате незаконной реконструкции", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента Максима Гамана.

Например, в Путевом проезде демонтируют незаконную пристройку к зданию площадью почти 160 кв. м, которую использовали в коммерческих целях. На улице Сущевский Вал самостроем признаны помещения площадью почти 1 тыс. кв. м, появившиеся в результате реконструкции автотехцентра. В Беринговом проезде собственника обязали ликвидировать незаконную пристройку к торговому центру и подвальные помещения общей площадью 555 кв. м. Сооружения возвели без оформления разрешительной документации, они представляют угрозу жизни и здоровью граждан.

Самостроями могут быть признаны объекты, которые возведены без необходимой документации, на земельном участке, не отведенном для этих целей, или с нарушениями градостроительных и строительных норм и правил. В судах сейчас рассматривается еще свыше 2 тыс. аналогичных дел. Освобождение от самостроя земельных участков - одно из приоритетных направлений Госинспекции по недвижимости, пояснили в пресс-службе.

"За восемь месяцев 2023 года в СВАО ликвидировали 147 незаконных построек, благодаря чему освободили 53,5 тыс. кв. м территории. Для недопущения незаконной реконструкции, несанкционированного возведения пристроек, надстроек, а также нового строительства без разрешений и согласований основной акцент в нашей работе сделан на профилактику правонарушений. Для этого эксперты по имущественно-земельным вопросам регулярно проводят бесплатные индивидуальные консультации и вебинары для предпринимателей, пользователей и собственников объектов недвижимости", - цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.