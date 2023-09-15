На 2-й Владимирской ул. в Москве построили дом для участников программы реновации

Новостройка рассчитана на 172 квартиры

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новостройку на 172 квартиры для переселения участников программы реновации ввели в эксплуатацию в районе Перово. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Перово по адресу: улица 2-я Владимирская, дом 13, корпус 1 ввели в эксплуатацию жилой дом на 172 квартиры для переселения по программе реновации", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Новостройка состоит из двух секций переменной этажности. Для отделки фасадов использован керамический кирпич коричневого и темно-бежевого цветов, что позволило стилистически вписать здание в окружающую застройку. Входные группы оформлены витражным остеклением. На подземном уровне расположена автостоянка на 58 машиномест.

"Всего здесь 172 квартиры: 32 однокомнатных, 117 двухкомнатных и 23 трехкомнатные. В каждой квартире выполнен чистовой ремонт: уложено напольное покрытие, установлены современные радиаторы отопления, сантехника, входная и межкомнатные двери, пластиковые окна, смонтированы розетки, люстры и выключатели. У каждой квартиры есть лоджия и корзина для климатической техники на фасаде здания. Квартиры располагаются со второго этажа", - добавили в пресс-службе.

Первые этажи новостройки сделали нежилыми, они предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части размещены: колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

"В здании установлены современные грузопассажирские лифты, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастили системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворе нового дома установили детскую игровую площадку с безопасным резиновым покрытием, а для любителей уличного спорта - новые тренажеры, турники и брусья", - заключили в департаменте.