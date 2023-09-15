Под Новосибирском планируют построить частный индустриальный парк

В планах завершить строительство к концу 2030 года, сообщил гендиректор проекта Роман Корольков

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Частный индустриальный парк "Мичуринский кластер" построят в Новосибирском районе на участке площадью 20 га. Планируется, что к концу 2030 года он даст 1 тыс. рабочих мест, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

"Проект о создании частного индустриального парка "Мичуринский кластер" был одобрен на совете по инвестициям при губернаторе региона. Площадь парка - 20 га, а общая площадь объектов составит 100 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект - 4,9 млрд рублей. <…> [По расчетам оператора и застройщика], резидентами парка будет создано более тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении АИР.

Планируется, что на территории парка реализуют 18 проектов в формате Light Industrial - комплекса небольших производственно-складских объектов для малого и среднего бизнеса, объединенных по отраслевому признаку, который позволит снизить арендную плату и минимизировать негативное влияние на окружающую среду.

"Первый объект мы планируем ввести через три года. <…> К 2027 году мы планируем построить не меньше 20 тыс. кв. м - это примерно 20 компаний, которые создадут около 200 рабочих мест. <…> Весь парк мы планируем завершить к концу 2030 года", - сказал гендиректор ООО "Мичуринский кластер" Романа Королькова на заседании инвестсовета.

Избранный глава региона Андрей Травников и другие члены совета одобрили проект.