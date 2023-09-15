ДОМ.РФ назначил стартовую цену на бывшую дачу Сталина в Мытищах в 403 млн рублей

Аукцион проведут 3 ноября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ назначил начальную цену на имущественный комплекс усадьбы "Липки" в Мытищинском городском округе Подмосковья, на которой в 1930-х годах постоянно проживал Иосиф Сталин, в 403 млн рублей. Это следует из данных госкомпании.

"Начальная цена - 403,5 млн рублей. Дата и время проведения аукциона - 3 ноября", - говорится в материалах к аукциону. Шаг аукциона составит 4 млн рублей.

Земельный участок занимает 38,4 га, на нем находится липовый парк и комплекс административных зданий.

Усадьба "Липки" принадлежала в 1850-1880-х годах дяде режиссера Константина Станиславского - Александру Алексееву, затем фабриканту Альфреду Руперти. В начале 1930-х годов здание передали Управлению правительства СССР, и усадьба стала правительственной дачей. В 1932-1934 годах, по данным ДОМ.РФ, на ней постоянно проживал Сталин. Сейчас усадебный дом заброшен.