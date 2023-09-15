ЛДПР внесла законопроект, обязывающий жилинспекции оспаривать решения собственников жилья

Кабмин не поддержал инициативу

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий органы государственного жилищного надзора обращаться в суд с иском о признании фальсифицированным решения, принятого собранием собственников помещений многоквартирного дома, в случае соответствующей жалобы не менее 5% собственников. Документ размещен в думской электронной базе, кабмин его не поддержал.

Изменения предлагается внести в Жилищный кодекс РФ. Так, в статье 20 предложено прописать, что орган государственного жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля по решению 5% собственников помещений в многоквартирном доме, либо членов товарищества собственников жилья будет обязан обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения собрания собственников помещений многоквартирного дома.

В настоящее время службы вправе обращаться в суд с заявлением о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений многоквартирного дома, однако, отметили авторы законопроекта, они не пользуются этим правом. В связи с чем в суд обращаются сами собственники, которые вынуждены нести материальные затраты.

"Проект направлен на защиту интересов собственников помещений в многоквартирном доме и членов товариществ собственников жилья", - говорится в пояснительных материалах.

В кабмине отметили, что законопроектом не определены механизмы принятия пятью процентами от общего количества собственников помещений в многоквартирном доме либо членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива соответствующих решений, порядок оформления таких решений, а также порядок их обжалования. Кроме того, реализация инициативы повлечет расходы бюджетов бюджетной системы РФ, однако источники расходов проектом не определены, указали в правительстве РФ.