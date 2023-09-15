В Москве в районе Восточный построят дом для переселения по программе реновации

Первые этажи сделают нежилыми и разместятся там объекты социального, коммерческого и культурного назначения

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Возведение новостройки для переселения участников программы реновации начали в поселке Акулово в московском районе Восточный. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В поселке Акулово района Восточный, з/у 4, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время завершен монтаж монолитных конструкций здания, ведется кладка наружных и внутренних стен. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Новостройка будет состоять из двух смежных секций. Для отделки фасадов используют керамогранит натуральных оттенков и стеклофибробетонные панели, на них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего здесь будет 102 квартиры (однокомнатных - 24, двухкомнатных - 65, трехкомнатных - 11, четырехкомнатные - 2). Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы", - добавили в пресс-службе.

Первые этажи сделают нежилыми - здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. В каждой секции установят лифты грузоподъемностью 1 тыс. кг и 630 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома должна будет препятствовать скольжению в любое время года. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, установят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, площадку для спортивных занятий и зону для тихого отдыха взрослых. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, заключили в департаменте строительства.