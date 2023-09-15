На юго-востоке Москвы в Некрасовке возведут ТЦ площадью 5 тыс. кв. м

Возле торгового центра будет организована парковка на 64 машиноместа

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Магазины, ресторан на 100 посадочных мест, кафе на 80 мест, а также детскую игровую площадку разместят в небольшом торговом центре, который построят в столичном районе Некрасовка. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Москомархитектура выдала свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) на коммерческий объект, который планируют возвести по адресу: Некрасовка, коммунальная зона №1, корп. 515, корп. 516, корп. 566. Участок застройки граничит с улицей 2-я Вольская и подстанцией скорой помощи.

"Для отделки двухэтажного здания используют металлокассеты бежевого и графитового цвета, а за счет остекления в пол в нем будет много солнечного света. Общая площадь ТЦ составит 5 тыс. кв. м", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Проект разработало архитектурное бюро Мальцева. Центральный фасад имеет галерею с колоннами, заглубленную относительно основной плоскости. Также предусмотрены специальные места для рекламных конструкций. Издалека бежевые панели с рисунком будут напоминать фактуру дерева.

Возле торгового центра будет организована парковка на 64 машиноместа, заключили в комитете.