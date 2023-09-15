На юге Москвы на Кавказском бульваре построят дом для участников программы реновации

В пешей доступности от новостройки будут расположены скверы и царицынские водоемы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома по программе реновации в районе Царицыно. Работы начнутся по адресу: Кавказский бульвар, земельный участок 27 (участок 4.4), сообщил председатель комитета Игорь Войстратенко.

"Односекционный дом прямоугольной формы общей площадью около 12 тыс. кв. м возведут по индивидуальному проекту. В пешей доступности от новостройки расположены просторные скверы и царицынские водоемы. Оформленная разрешительная документация позволяет застройщику приступить к строительству объекта", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Так, для переселения жителей построят дом на 140 квартир. В новостройке предусмотрены квартиры для маломобильных групп населения.

"На первом этаже здания появится вестибюль, объединенный с зоной лифтового холла, зона для хранения уборочного инвентаря, комната для консьержа и колясочная. Также спроектированы помещения под коммерческую инфраструктуру - здесь смогут открыться магазины и предприятия сферы услуг. Все входы в жилой дом в соответствии с принципами "безбарьерной среды" расположат на уровне тротуаров", - отметили в Мосгосстройнадзоре.

Там добавили, что для отделки будут применены алюминиевые кассеты с медным покрытием, а в зоне лоджий используют стальные декоративные решетки со сложным узором.

"На прилегающей благоустроенной территории будут организованы тротуары и пешеходные дорожки, детская игровая площадка с шумозащитным ограждением, зона отдыха и спорта, малые архитектурные формы. Проектом озеленения предусмотрена высадка деревьев и кустарников, разбивка газонов и цветников", - заверили в пресс-службе.

Программа реновации утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.