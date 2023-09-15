В столичных Текстильщиках завершили капремонт девятиэтажного дома

Специалисты привели в порядок фасад и крышу объекта

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Работы по обновлению дома №12 на 11-й улице Текстильщиков прошли в рамках столичной программы капремонта жилого фонда в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) столицы.

"Специалисты привели в порядок фасад и крышу объекта. Особое внимание уделили сохранению стен фасада здания, которые изначально при производстве на заводе были отделаны мелкоразмерной плиткой. За время эксплуатации плитка значительно износилась, а некоторые ее фрагменты даже утеряны", - значится в сообщении.

Отмечается, что фасадные панели такого типа, по сути, являются неремонтопригодными, восстановить их крайне сложно. В Москве капремонт фасадов подобных домов проходит по современной технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. "Данный метод позволяет не только сделать дом красивым, но и по-настоящему теплым. Панельные дома, которые изначально были отделаны мелкоразмерной плиткой, обретают вторую жизнь", - объяснили в фонде.

Этапы ремонта

"На первом этапе специалисты выполнили промывку открытых поверхностей, простучали и удалили отслоившуюся плитку. После нанесли специальный штукатурно-клеевой и одновременно армирующий состав, так как в составе есть сетка из стекловолокна либо из базальтового волокна. После базового слоя наступил черед нанесения декоративной штукатурки, специального паропроницаемого окрасочного покрытия, а также герметизации межпанельных швов", - уточнили в пресс-службе.

Наряду с основным объемом работ на объекте привели в порядок входные группы, обновили покрытие цоколя, отремонтировали лоджии и входные группы. В заключение выполнили устройство асфальтобетонной отмостки и установили новые современные окна в местах общего пользования.

"На крыше дома завершены работы по замене кровельного настила. Специалисты обновили стяжку и восстановили уклон кровли. После этого в два этапа уложили мягкое кровельное покрытие. Все вентшахты и надстройки кровли также были отремонтированы", - добавили в ФКР.

Завершающим этапом ремонта крыши стала установка металлических ограждений периметра кровли.

"Девятиэтажный дом №12 на 11-й улице Текстильщиков был построен в 1973 году по типовому проекту. Его портрет обладает яркой ритмичностью, он строг, но характерен. Фасады выделены вертикальными рядами лоджий. Интересно отметить, что поблизости от данного дома находится пруд Садки, который является русловым прудом реки Коломенки. Первое упоминание этого пруда в летописях приходится на XVII век", - заключили в пресс-службе ФКР.

О программе

Московская программа капитального ремонта включает более 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов.

Всего в план на 2021-2023 годы вошли 4 437 домов столицы общей площадью 34,2 млн кв. м. В 2023 году ремонт запланирован в 2,3 тыс. домов.