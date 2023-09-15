В Москве жители выкупили 358 участков со скидкой под строительство частных домов

Земельные участки, выкупленные гражданами с 2020 года за 40% от кадастровой стоимости, расположены в 10 административных округах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы с 2020 года выкупили у города 358 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) общей площадью 39,2 га. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С 2020 года физические лица - собственники объектов недвижимости - имеют право выкупить у города земельные участки для индивидуального жилищного строительства со скидкой 60% от кадастровой стоимости. С 2020 года граждане приобрели у города таким образом 358 участков и сэкономили свыше 1 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что до 2020 года земельные участки у города приобретались в собственность по цене, равной кадастровой стоимости. В 2019 году граждане выкупили у города всего 19 объектов. В марте 2020 года был принят законопроект, согласно которому льготная цена при выкупе земельного участка была установлена в размере 40% от его кадастровой стоимости. Выкупить землю с видом разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства и садоводство можно, если на ней возведены объекты недвижимости, оформленные в собственность.

"Земельные участки, выкупленные гражданами с 2020 года за 40% от кадастровой стоимости, расположены в 10 административных округах. Больше всего объектов находится в Троицком административном округе - 146, их общая площадь составляет 18,6 га. В Юго-Западном административном округе расположено 57 участков общей площадью 4,9 га. В Новомосковском округе - 55, площадь земель составляет 6,1 га", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.