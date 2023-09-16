В Москве на Оренбургской улице построят дом по программе реновации

Для маломобильных жильцов оборудуют несколько двухкомнатных квартир

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Дом на 148 квартир по программе реновации построят на Оренбургской улице в Москве, несколько квартир оборудуют для маломобильных жильцов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Согласован проект дома для участников программы реновации в районе Косино-Ухтомский. Его возведут по адресу: Оренбургская улица, земельный участок 26. <…> Во всех помещениях проведут отделочные работы, установят осветительные приборы, двери, кухонные мойки и плиты, а также сантехнику. Двор благоустроят", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, это будет односекционная новостройка с подземным паркингом. В ней разместится 148 квартир, из них 36 однокомнатных, 82 двухкомнатные и 30 трехкомнатных. Для маломобильных жильцов оборудуют несколько двухкомнатных квартир.

Специалисты обустроят проезды и пешеходные тротуары, детские и спортивные площадки, места для отдыха взрослого населения. В дополнение к этому будут установлены малые архитектурные формы и выполнено комплексное озеленение, добавила она.