В Дмитровском районе Москвы построят дом на 421 квартиру по программе реновации

Жилая часть секций включает 168 однокомнатных, 166 двухкомнатных, 84 трехкомнатных и 3 четырехкомнатных квартиры

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Новый дом на 421 квартиру общей площадью более 43 тыс. кв. м планируют построить в Дмитровском районе Москвы в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Новый дом по программе реновации общей площадью более 43 тыс. кв. м появится на территории квартальной застройки рядом со станцией "Марк" МЦД-1. Здание будет состоять из семи секций переменной этажности, рассчитанных на 421 квартиру, с просторными планировками, подземным одноуровневым паркингом, современными инженерными системами и благоустройством во дворе. Застройщик получил всю необходимую документацию для начала работ", - сказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Отмечается, что при внешней отделке здания применят фасадную систему с вентилируемым зазором с использованием крупноразмерных керамогранитных плит. Жилая часть секций включает 168 однокомнатных, 166 двухкомнатных, 84 трехкомнатных и 3 четырехкомнатных квартиры. Из них девять предусмотрены для проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. Внутренняя отделка будет выполнена по улучшенным стандартам, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первые этажи секций займут площади общественного назначения, Центр информирования населения и помещения под коммерческую инфраструктуру. В вестибюле жилой части предусмотрены колясочные, комнаты консьержа и холлы, в которых установят лифты грузоподъемностью 450, 630 и 1 000 кг.

"На территории новостройки создадут полностью безбарьерную среду, обустроят пешеходные дорожки и проезды, установят малые архитектурные формы, игровую площадку для детей и спортивное оборудование, организуют места для отдыха. В рамках проекта озеленения специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны", - добавили в пресс-службе.