В центре Москвы пресекли самовольную реконструкцию здания

Собственник возвел надстройку площадью более 670 кв. м

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты выявили самовольную реконструкцию здания в центре Москвы и пресекли незаконные работы. Собственник возвел надстройку площадью более 670 кв. м, сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Двухэтажное административное здание расположено в центре столицы по адресу: Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 3. Нежилые помещения объекта оформлены в собственность нескольких юридических и физических лиц.

"Один из собственников провел работы по реконструкции здания и возвел надстройку площадью 670,4 кв. м. Специалисты Госинспекции по недвижимости установили, что данный земельный участок не предоставлялся под строительство объекта, не была оформлена необходимая разрешительная документация. Вопрос законности проведенной реконструкции был рассмотрен в судебном порядке. Суд признал надстройку объектом самовольного строительства и постановил снести ее", - приводит пресс-служба слова начальника надзорного ведомства Ивана Боброва.

Как уточнили в пресс-службе, к настоящему времени нелегальная надстройка разобрана.