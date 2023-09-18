В Москве на торги выставили нежилое помещение в Басманном районе

Заявки на участие в торгах можно подать до 28 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги нежилое помещение площадью 139 кв. м в доходном доме Заварской в Басманном районе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Инвесторы и предприниматели смогут прибрести на открытом аукционе коммерческое помещение свободного назначения площадью 139 кв. м. Оно расположено на первом этаже исторического здания на территории Китай-города. Заявки на участие в торгах можно подать до 28 сентября", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Ивана Щербакова.

Уточняется, что дом расположен недалеко от улицы Покровки и Чистопрудного бульвара по адресу: Потаповский переулок, дом 12. Рядом есть остановки общественного транспорта, в пешей доступности - станция метро "Чистые пруды" Сокольнической линии.

Здание было построено в 1912 году архитекторами И. Г. Кондратенко и С. А. Дорошенко, до революции в нем располагался доходный дом А. Г. Заварской. В настоящее время оно является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому будущему собственнику предстоит выполнять определенные обязанности по сохранению объекта культурного наследия, а также требования к размещению наружной рекламы.

"Электронный аукцион по продаже помещения пройдет 9 октября на электронной торговой площадке "Росэлторг". Для участия в нем необходимы регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы", - добавили в пресс-службе.