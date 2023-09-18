В Новосибирске планируют завершить строительство трех дата-центров к 2025 году

Среди них проект самого крупного ЦОД в Сибири, сообщил министр экономразвития региона Лев Решетников

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Строительство трех центров обработки данных (ЦОД), в том числе крупнейшего в Сибири, с общим объемом инвестиций в 6,4 млрд рублей планируют завершить к 2025 году на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

Как сообщал ранее замминистра цифрового развития региона Антон Лошаков, Новосибирск всю свою историю испытывал недостаток мощностей центров обработки данных, поскольку область считается цифровой столицей Сибири, мощности всегда были востребованы.

"В настоящее время на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области осуществляют свою деятельность 27 резидентов и четыре пользователя инфраструктуры. В стадии строительства находятся три центра обработки данных, ввод в эксплуатацию которых запланирован в период 2023-2025 годов", - сообщил Решетников.

В пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) региона ТАСС уточнили, что первый проект - это ЦОД группы компании Key Point емкостью 880 ИТ-стоек и с объем инвестиций в проект 2,5 млрд рублей. Его мощность составит 8 мВт - это самый крупный ЦОД в Сибири. Его запуск запланирован в декабре 2023 года. Также дата-центр мощностью более 1,8 тыс. стойко-мест строит компания "Альфа-финанс". ЦОД предназначен для размещения ИТ-оборудования, на первоначальном этапе инвестиции в проект составят 1,9 млрд рублей. В дальнейшем планируется масштабирование проекта и строительство новых модулей. Запуск ЦОДа запланирован на 2024 год. "Еще один ЦОД на площадке ПЛП возведет "Мегафон", сейчас компания готовится к выходу на строительство. Планируемый объем инвестиций составит более 2 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

В августе прошлого года сотовый оператор МТС построил модульный центр обработки данных (ЦОД) в Новосибирске, который стал первым ЦОД компании в восточной части России.