18 сентября, 08:26

В промзоне в Люберцах выявили факты незаконных земляных работ

Всем четырем нарушителям будут объявлены предостережения

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья выявили факты незаконных земляных работ в промзоне деревни Мотяково городского округа Люберцы, а также случай непредоставления в министерство результатов производственного экологического контроля, сообщила пресс-служба Минэкологии Московской области.

"В люберецкой промзоне выявлено четверо нарушителей. Эта локация находится на особом контроле, поскольку здесь не раз выявлялись нарушения природоохранного законодательства. Вот и сейчас наши инспекторы выявили факты незаконных земляных работ, не поставленные на учет источники выбросов, а также случай непредоставления в министерство результатов производственного экологического контроля. Всем четверым нарушителям будут объявлены предостережения, мы проконтролируем наведение порядка", - приводятся слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Он добавил, что в ходе предыдущих надзорных мероприятий в промзоне было выявлено 12 арендаторов с неучтенными источниками выбросов. Дополнительный контроль состояния окружающей среды обеспечивают мобильные лаборатории ГКУ "Мособлэкомониторинг". 

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