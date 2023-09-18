На момент начала спецоперации иностранцы занимали 740 тыс. кв. м офисов, после расторжений и уходов объем уменьшился до 531 тыс. кв. м

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Около 28% иностранных арендаторов ушло из офисов Москвы с февраля 2022 года, эти помещения востребованы среди российских компаний и арендаторов из дружественных стран. Об этом сообщила журналистам член совета директоров, руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.

"На момент начала спецоперации иностранцы занимали в Москве 740 тыс. кв. м офисов. В сентябре 2023 года, после расторжений и уходов, объем уменьшился до 531 тыс. кв. м. То есть по факту ушло 28%", - сказала она.

По ее словам, речь идет о качественных офисах с оборудованием и мебелью и, как правило, новых. В частности, она напомнила, что компания Wildberries арендовала бывший офис Apple в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы. Эти помещения востребованы как российскими, так и компаниями из дружественных стран, отмечают в IBC Real Estate.