В Москве с начала года ввели минимальный объем торговых площадей

В годовом выражении за три квартала 2023 года показатель уменьшился на 32% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Исторический минимум объема ввода новых торговых центров зафиксировали в Москве. В годовом выражении за три квартала 2023 года показатель уменьшился на 32%, до 52 тыс. кв. м, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации, представленной журналистам аналитиками IBC Real Estate.

"По итогам трех кварталов достигнут исторический минимум объема ввода нового строительства. По предварительным итогам, объем ввода составил 52 тыс. кв. м, что на 32% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в материалах.

По прогнозам аналитиков компании, на конец 2023 года объем ввода достигнет 100 тыс. кв. м, это на 11% меньше в сравнении с показателем 2022 года.

Как отметили аналитики консалтинговой компании NF Group, в условиях сдержанного ввода торговых объектов в совокупности с активным жилым строительством в ближайшее время на московском рынке может сформироваться проблема нехватки качественных торговых центров для реализации новых концепций ретейлеров. В компании добавили, что по итогам первого полугодия 2023 года доля свободных площадей в качественных торговых центрах Москвы снизилась до 12,2% (- 3,4 п. п. по сравнению с итогами 2022 года). Такой результат связан с активной экспансией российских ретейлеров на площадях, ранее занятых международными брендами (Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Lady&Gentleman City, Lime), проведением перепланировок ряда крупных площадок - деление на более мелкие лоты, а также началом работы новых зарубежных ретейлеров.

В новость внесена правка (14:41 мск) - передается с уточнением года в третьем абзаце, верно - 2022 год.