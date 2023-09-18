В Басманном районе построят ЖК в стиле параметрической архитектуры

Жилой комплекс из трех башен высотой 20-23-27 этажей с эффектом закручивания возведут в ЦАО

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Жилой комплекс в стиле параметрической архитектуры возведут в Центральном административном округе Москвы. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании "Галс-Девелопмент" Андрей Мухин.

"Проект представляет собой три башни высотой 20-23-27 этажей. Объемы зданий скруглены и имеют плавный асимметричный изгиб с эффектом закручивания", - сказал он. Дом будет возведен в Басманном районе на улице Фридриха Энгельса, владение 56.

Спикер компании отметил, что фасады будут украшены металлическими пластинами в оттенках трех руд - никеля, меди и железа. Динамичный образ башен дополнит панорамное остекление. Архитектурную концепцию проекта разработало российское бюро Pride.

Общая площадь комплекса составляет 48 тыс. кв. м, внутренний двор с детскими площадками и зоной для занятий спортом займет территорию 4 тыс. кв. м. На первых этажах откроется современная инфраструктура: кафе, ресторан, студии красоты и мини-маркеты.

"Галс-Девелопмент" - крупный застройщик коммерческой и жилой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Компания входит в периметр группы ВТБ.