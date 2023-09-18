Путин поручил обеспечить возможность долгосрочных займов на расселение аварийного жилья

Сделать это надо в течение пяти месяцев, до 15 февраля 2024 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить нормативную базу для предоставления долгосрочных займов на реализацию государственных программ по расселению аварийного жилищного фонда за счет средств саморегулируемых организаций, сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление срока действия механизма предоставления льготных займов за счет средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также возможность предоставления долгосрочных займов на реализацию государственных программ по расселению аварийного жилищного фонда за счет таких средств", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Сделать это надо в течение пяти месяцев, до 15 февраля 2024 года.