Первый подрядчик ИЖС получил проектное финансирование на строительство частных домов

По словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, рынок ИЖС становится одним из драйверов строительной отрасли, в том числе благодаря мерам поддержки и расширению льготных программ на частное домостроение

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первый подрядчик индивидуального жилищного строительства (ИЖС) получил проектное финансирование по договору подряда с использованием эскроу-счетов на строительство частных домов. Об этом сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"В России принято первое решение по новому механизму финансирования индивидуального жилищного строительства по договору подряда с использованием эскроу-счетов. Банк ДОМ.РФ одобрил компании КСТ (участник федерации ИЖС) возобновляемую кредитную линию в размере 20 млн рублей для строительства индивидуальных жилых домов в Казани", - говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению заместителя генерального директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, рынок ИЖС становится одним из драйверов строительной отрасли, в том числе благодаря мерам поддержки и расширению льготных программ на частное домостроение. "Пока с ипотекой в стране строится около 10% частных домов, в перспективе же - каждый второй, ежегодно может выдаваться 150-200 тыс. кредитов на ИЖС", - приводит пресс-служба его комментарий.

По словам топ-менеджера, существенный резерв роста этого направления - строительство на земельных участках граждан с привлечением подрядчиков и использованием эскроу-счетов. Сейчас механизм запущен в пилотном режиме, но в скором времени предполагаются законодательные изменения, которые позволят расширить его применение.

Подрядчик из Казани, проект которого Банк ДОМ.РФ профинансирует по новым правилам, - первый по стране. Кредитная линия открыта подрядной организации по специальной ставке - менее 6% годовых. Проценты уплачиваются ежемесячно, а возврат кредитных средств банку осуществляется со счета эскроу заказчика после завершения строительства. В рамках одобренной кредитной линии на первом этапе планируется построить несколько индивидуальных домов на территории региона. По кредитной линии согласовано шесть типовых проектов.

По данным ДОМ.РФ, с момента запуска пилотной программы "ИЖС-подряд" в июле 2023 года в Банк ДОМ.РФ за финансовой поддержкой обратились 88 потенциальных клиентов. Объем запрошенного кредитования составил 3,9 млрд рублей. Больше всего заявок поступило из Челябинска, Москвы, Екатеринбурга, Калининграда и Ростова-на-Дону.