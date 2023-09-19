В Москве на вторичном рынке жилья зарегистрировали рекордное число сделок за 8 месяцев

По сравнению с августом прошлого года рост составил 81%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 110,5 тыс. сделок на вторичном рынке жилья зарегистрировано в Москве в январе - августе 2023 года, что на 28,7% больше, чем годом ранее. Результат оказался рекордным по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"За январь - август зарегистрировано свыше 110,5 тыс. вторичных сделок. Это абсолютный максимум восьми месяцев за все предыдущие годы", - цитирует пресс-служба руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова. Показатель на 28,7% превышает результат восьми месяцев 2022 года (85,9 тыс.) и на 3,1% - аналогичного периода 2021 года (107,2 тыс.).

Отмечается, что в августе 2023 года на вторичном рынке жилья Москвы зарегистрировано 17,5 тыс. сделок, что на 17,5% больше результата июля. По сравнению с августом прошлого года (9,7 тыс.) рост составил 81%. По словам Майданова, вторичный рынок столичного жилья в августе показал рекордное для этого месяца число переходов прав за все годы ведения статистических наблюдений. "Он обогнал на 19% прошлое пиковое августовское значение 2020 года, когда было зарегистрировано 14,6 тыс. договоров", - пояснил он. Также август продемонстрировал наивысший в этом году месячный показатель с начала года.