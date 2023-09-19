Хуснуллин сообщил о заключении в ДНР первого ДДУ по программе льготной ипотеки

Вице-премьер отметил, что эта ипотечная сделка была застрахована, и права покупателя будут гарантированы за счет механизма эскроу-счета

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первый договор долевого участия на покупку жилья по программе льготной ипотеки для новых регионов РФ был заключен в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В ДНР заключен первый договор участия в долевом строительстве жилья с использованием ипотеки под 2%. Эту льготную программу реализуем в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области по поручению президента", - написал он в Telegram-канале.

Хуснуллин добавил, что эта ипотечная сделка была застрахована, и права покупателя будут гарантированы за счет механизма эскроу-счета. Он отметил, что "правительство региона определило ряд надежных компаний для реализации проектов жилой застройки", что позволит запустить возведение еще нескольких новостроек.

О выдаче ипотечного кредита в Telegram-канале сообщил Промсвязьбанк (ПСБ). "Льготную ипотеку клиент получил на покупку квартиры в новостройке в городе Мариуполе ДНР. Размер кредита составил 5 млн рублей, первоначальный взнос - 16%, срок кредитования - 60 месяцев. Страховую защиту по ипотечной сделке обеспечила компания "ПСБ-Страхование", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-президент, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко, запуск ипотеки на новостройки в новых регионах знаменует начало преображения городов, качественное обновление жилого фонда. "Ипотека и жилищное строительство стимулируют производство в смежных отраслях, способствуют притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест - это сильнейший стимул для экономики новых российских регионов. ПСБ первым из системно значимых банков России начал работать в новых субъектах, предоставив населению широкую линейку продуктов и сервисов, включая льготное кредитование. В дальнейших планах - расширение нашего участия в ключевых инфраструктурных и социальных проектах", - приведены в сообщении слова Коробченко.

Ранее в интервью ТАСС замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщил, что готовится первая ипотечная сделка по ДДУ в новых регионах. Он пояснил, что заявок на льготную программу уже подано много, однако правительству было необходимо сформировать нормативную базу в этих субъектах, чтобы механизм эскроу-счетов заработал там без переходных периодов.