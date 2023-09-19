19 сентября, 07:59

Росреестр предложил определять цену аренды муниципальной земли по кадастровой стоимости

Сейчас стоимость аренды такой земли, если она сдается не по итогам аукциона, определяется нормативно-правовым актом региона и может основываться на кадастровой или рыночной оценке

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Росреестр предложил установить цену аренды земли, находящейся в собственности или управлении региональных или местных властей, исходя из кадастровой стоимости участка. Соответствующие поправки в Земельный кодекс РФ ведомство уже подготовило, сообщает РБК.

Сейчас стоимость аренды такой земли, если она сдается не по итогам аукциона, определяется нормативно-правовым актом региона и может основываться на кадастровой или рыночной оценке. Отсутствие единого подхода приводит к правовой неопределенности и замедляет вовлечение в хозяйственный оборот участков, поясняется в материалах к законопроекту. Новый единообразный порядок предложено ввести с 1 января 2026 года. Он не будет распространяться на случаи, когда земля отдается в аренду по результатам торгов.

Документ предстоит рассмотреть на заседании правительства, а затем внести в Госдуму. 

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