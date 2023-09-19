Минстрой предложил продлить переход на единые региональные нормативы ЖКХ до 2025 года

В ведомстве напомнили, что показания приборов учета холодного и горячего водоснабжения и отопления снимаются первого и последнего числа отопительного периода, поэтому для корректной и выборки по многоквартирным домам и создания единых нормативов потребуется не менее одного календарного года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил продлить период перехода на единые нормативы потребления коммунальных услуг до 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Региональные власти в 2014 году получили право до 31 декабря 2016 года принять решение о поэтапном переходе к единым на своей территории нормативам потребления коммунальных услуг. Если такое решение было принято, то переход к единым нормативам должен быть завершен не позднее 1 января 2024 года.

"Установленные перечисленными нормами сроки предлагается перенести на 1 января 2025 года и в дальнейшем исключить их регулярное продление. Внесение указанных изменений является весьма важным, поскольку позволит не допустить резкого роста платы, в первую очередь за отопление в многоквартирных домах, необорудованных приборами учета, в связи с применением при расчетах за жилищно-коммунальные услуги некорректных нормативов потребления коммунальных услуг", - говорится в пояснительной записке к разработанному Минстроем законопроекту.

В Минстрое напомнили, что показания приборов учета холодного и горячего водоснабжения и отопления снимаются первого и последнего числа отопительного периода, поэтому для корректной и выборки по многоквартирным домам и создания единых нормативов потребуется не менее одного календарного года.