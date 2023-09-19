В Новохорошевском проезде в Москве возведут дом по программе реновации

Общая площадь новостройки составит 24,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство на северо-западе столицы жилого дома с подземной автостоянкой в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил и.о. председателя ведомства Игорь Войстратенко.

"Жилой дом будет состоять из двух секций переменной этажности. Общая площадь объекта составит 24,5 тыс. кв. м. Для переселения жителей района будет доступна 231 квартира с современными планировками и ремонтом. Выданное разрешение позволяет застройщику приступить к работам на выделенном участке", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Новостройку возведут в районе Хорошево-Мневники по адресу: Новохорошевский проезд, владение 24/3/1. Она будет иметь Г-образную форму. Одна из главных особенностей облика здания - эффект градиента. Для отделки фасадов будет применен кирпич нескольких оттенков, таким образом удастся добиться плавного перехода от темного тона к светлому.

"Всего в доме появится 37 однокомнатных, 180 двухкомнатных и 14 трехкомнатных квартир. Две из них предназначены для маломобильных групп населения. Эти помещения отличаются расширенными дверными проемами, большими холлами и совмещенными санузлами со специальными поручнями. Внутренняя отделка будет выполнена в соответствии с улучшенными стандартами, утвержденными постановлением правительства Москвы", - добавили в пресс-службе.

На первых этажах жилых секций расположатся колясочные и комнаты для консьержа, помещения общественного назначения и центр информирования населения. Для жителей новостройки проектом предусмотрено строительство подземной и открытой парковок. В рамках благоустройства территории будут организованы проезды и тротуары, детские и спортивные площадки, зона отдыха. Специалисты установят малые архитектурные формы, разобьют газоны, высадят кустарники и цветники из многолетников.

"На всех этапах строительства дома на Новохорошевском проезде будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия на основании утвержденной программы проверок. К выездам привлекут специалистов подведомственного центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований", - заключил Войстратенко.

О программе

Программа реновации утверждена в Москве 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти 1 млн москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.