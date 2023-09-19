В Москве намерены увеличить вдвое темпы программы реновации

Также в столице планируется в 2024-2026 годах провести комплексный капремонт не менее 55 объектов спорта

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Темпы реализации программы реновации в столице планируется увеличить в два раза. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Государственные программы развития Москвы будут изменены до конца 2023 года. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность мэра Москвы заседании президиума правительства Москвы. В обновленных программах должны быть учтены мероприятия по реализации новых задач комплексного развития города, включая: <…> увеличение темпов реализации программы реновации жилищного фонда в два раза", - отмечается в публикации.

Кроме того, в столице планируется в 2024-2026 годах провести комплексный капремонт не менее 55 объектов спорта.