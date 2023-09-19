На Волгоградском проспекте в Москве в 2024 году построят дом по программе реновации

Согласно проекту, в нем будет 147 квартир

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Дом для участников программы реновации построят на Волгоградском проспекте в Москве в следующем году. Об этом сообщил и.о. руководителя департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В Кузьминках по адресу: Волгоградский проспект, з/у 107/4, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних перегородок, черновая отделка и монтаж фасадов здания. Новостройка возводится на месте первой снесенной в районе пятиэтажки. Ее жильцы получили новые квартиры в том же районе", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба депстроя.

Жилой дом будет односекционным, на подземном уровне расположится паркинг на 24 места. Фасад новостройки облицуют алюмокомпозитными кассетами светлых тонов с акцентными серо-коричневыми вставками и корзинами под кондиционеры и вертикально остекленными лоджиями в каждой квартире.

"Всего здесь будет 147 квартир (однокомнатных - 23, двухкомнатных - 101, трехкомнатных - 23). Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что первый этаж новостройки сделают нежилым - здесь разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Связь между этажами обеспечат четыре современных грузопассажирских лифта: два по 1 тыс. кг и два по 400 кг, один из которых доставит новоселов на подземную автостоянку, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

"Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, установят площадки для детских игр, спортивных занятий и отдыха взрослых. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники", - заключили в пресс-службе департамента строительства.