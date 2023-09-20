В Москве на Зеленодольской улице возведут дом по программе реновации

В здании будет 276 квартир, среди которых 102 однокомнатные, 118 двухкомнатных, 56 трехкомнатных и 2 для маломобильных жильцов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома в рамках реализации программы реновации на юго-востоке столицы. Об этом сообщил и. о. председателя ведомства Игорь Войстратенко.

"Дом представляет собой два односекционных корпуса общей площадью 27,6 тыс. кв. м, объединенных одноэтажной пристройкой. Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация для начала строительных работ на стартовой площадке", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Новостройку возведут в районе Кузьминки по адресу: ул. Зеленодольская, земельный участок 28/3 (зона 3.3, 3.4). В доме будет 276 квартир, среди которых 102 однокомнатные, 118 двухкомнатных и 56 трехкомнатных. Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. Также в зданиях предусмотрены акустические устройства и средства информации для посетителей с дефектами зрения и слуха. Во всех жилых помещениях выполнят чистовую отделку по стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

"Строения композиционно выстроят в Г-образную форму. Фасады будут выполнены из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом. На первом этаже расположатся тамбуры, вестибюли, колясочные, комнаты консьержа, кладовые уборного инвентаря и лифтовые холлы. В нежилой части разместят центр информирования населения и помещения под различные объекты коммерческой инфраструктуры", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, во внутреннем дворе здания будет сформирована дворовая площадка. В рамках благоустройства прилегающей территории здесь появятся проезды и тротуары, наружное освещение, зона отдыха, детская и спортивная площадки с покрытием из резиновой крошки. Специалисты установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники из многолетников, а также высадят деревья и кустарники.

Войстратенко подчеркнул, что после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ Мосгосстройнадзор составит программу надзорных мероприятий и будет проводить проверки на всех этапах строительства. "В ходе проверок специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") осуществят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации", - заключил и. о. главы надзорного ведомства.

Программа реновации утверждена в Москве 1 августа 2017 года. В нее вошло 5,1 тыс. домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.