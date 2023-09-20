Около 500 подмосковных специалистов оформили IT-ипотеку на новых условиях

Для того чтобы воспользоваться льготной ипотекой, нужно работать в аккредитованной IT-компании, иметь российское гражданство, быть не старше 50 лет

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Льготную ипотеку упростили для сотрудников высокотехнологичных компаний в сентябре. За две недели в Московской области одобрено почти 500 заявок на кредиты на сумму 1,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

"Для IT-специалистов действует ряд федеральных и региональных мер поддержки. Одна из них - ипотека по льготной ставке до 5%. Программа работает с мая 2022 года, за это время кредиты одобрены более 5 тыс. сотрудников высокотехнологичных компаний Московской области", - отметила министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник, слова которой приводит пресс-служба.

Как уточнили в ведомстве, для того чтобы воспользоваться льготной ипотекой, нужно работать в аккредитованной IT-компании, иметь российское гражданство, быть не старше 50 лет. Специалисты от 36 до 50 лет должны иметь ежемесячный доход до вычета НДФЛ не менее 150 тыс. рублей, если компания зарегистрирована в Москве, не менее 120 тыс. рублей для городов-миллионников и не менее 70 тыс. - для сотрудников компаний, расположенных во всех городах и муниципалитетах, кроме городов-миллионников. К сотрудникам до 35 лет включительно требования к размеру зарплаты не предъявляются.

"После оформления кредита нужно проработать в аккредитованной IT-компании минимум пять лет. Если сотрудник увольняется, то льготная ставка сохранится в течение шести месяцев. За это время нужно устроиться в другую аккредитованную компанию. Посмотреть список банков, участвующих в программе, узнать подробные условия и проверить, соответствует ли компания условиям IT-ипотеки, можно на специальной странице на едином портале госуслуг", - заключили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.