В Москве около 95 тыс. дольщиков получили квартиры с использованием эскроу-счетов

На сегодняшний день в московских новостройках, где все договоры долевого участия (ДДУ) заключались с эскроу, раскрыто порядка 135 тыс. счетов на общую сумму 1,34 трлн рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Порядка 95 тыс. московских дольщиков получили квартиры в домах, которые полностью реализовывались только по новой схеме долевого строительства с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщил и.о. заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С переходом к новой схеме долевого строительства исполнено уже около 95 тыс. договоров долевого участия по квартирам и около 40 тыс. ДДУ (договоров долевого участия - прим. ТАСС) по нежилым помещениям, в числе которых - места, офисные и иные коммерческие помещения", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как пояснила и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова, для каждого ДДУ открывается свой отдельный эскроу-счет. "Таким образом, на сегодняшний день в московских новостройках, где все договоры долевого участия (ДДУ) заключались с эскроу, раскрыто порядка 135 тыс. счетов на общую сумму 1,34 трлн рублей", - добавила она.

Все помещения были приобретены по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов. После ввода в эксплуатацию объектов девелоперы смогли получить денежные средства граждан, аккумулированные на счетах эскроу.

"За восемь месяцев текущего года в домах, построенных полностью по новой схеме с использованием эскроу-счетов, сдано почти 50 тыс. жилых и нежилых помещений. Общая сумма договоров долевого участия по ним составляет более 563 млрд рублей", - заключила Пятова.