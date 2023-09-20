В центре Москвы пресекли незаконную реконструкцию здания

Пользователь добровольно демонтировал самовольную надстройку и привел здание в первоначальный вид

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госинспекция по недвижимости предотвратила появление самостроя на территории Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Об этом сообщил и.о. начальника ведомства Иван Бобров.

Трехэтажное административное здание расположено в Пресненском районе столицы по адресу: Средний Тишинский переулок, д. 14, стр. 4.

"На момент обследования на объекте вели строительные работы: на уровне третьего этажа возводили надстройку с изменением существующей конфигурации кровли и конструктивных характеристик здания. Площадь объекта составляла 33 кв. м. Работы осуществлялись без правовых оснований: надстройка отсутствовала в технической документации здания, данный участок не предоставлялся под строительство, разрешительная документация на реконструкцию также отсутствовала. Таким образом, на начальном этапе удалось пресечь возведение самостроя", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба инспекции.

Так, незаконные работы были прекращены: пользователь добровольно демонтировал самовольную надстройку и привел здание в первоначальный вид.