В Академическом районе Москвы строят и проектируют четыре дома по программе реновации

Всего же в районе новые квартиры по программе реновации получат жители 19 домов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Проектирование и строительство четырех жилых домов для участников программы реновации ведется в Академическом районе столицы. Об этом сообщил и.о. руководителя департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сегодня на территории Академического района для переселения по программе реновации строят два жилых дома площадью 44,8 тыс. кв. м. В проектировании находятся еще два объекта жилой площадью 42,1 тыс. кв. м. <...> С момента старта программы реновации в Академическом районе столицы введены четыре новостройки. Всего же в районе новые квартиры по программе реновации получат жители 19 домов жилой площадью порядка 70 тыс. кв. м", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Новостройки возводят по адресам: Кедрова ул., вл. 16, Новочеремушкинская ул., вл. 27.

"Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми. Там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей", - заверили в департаменте.