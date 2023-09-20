Комитет Госдумы одобрил законопроект о защите единственного ипотечного жилья от изъятия

Планируется, что нижняя палата парламента рассмотрит документ на заседании 26 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому при банкротстве гражданина, в том числе военнослужащего, взятое в ипотеку единственное жилье не будет изыматься в пользу кредиторов. Документ был инициирован депутатами от "Единой России" Натальей Костенко, Иваном Демченко и Андреем Дорошенко.

Поправки вносятся в закон "О несостоятельности (банкротстве). Законопроект создает возможность утверждения судом отдельного мирового соглашения или плана реструктуризации долгов за единственное ипотечное жилье ради его сохранения гражданами в рамках личного банкротства. Это позволит не продавать такое жилье на торгах при сохранении ипотеки.

"Работая над законодательными изменениями, которые имеют социальный характер, мы ищем адекватные экономические механизмы, которые обеспечивают их реализацию и не наносят ущерб ни одной из сторон правоотношений. В данном случае планируется в ходе процедур банкротства выделять находящееся в залоге ипотечное жилье, являющееся единственным для гражданина, и вести его по отдельной процедуре, "консервируя" статус жилья, то есть защищая его от изъятия. Это станет возможным при условии заключения мирового соглашения и обязательной оплаты гражданином-должником своего долга перед залоговым кредитором. Такой механизм позволит сохранить единственное жилье за гражданином, при этом не разрушив процедуру финансового оздоровления", - пояснил председатель комитета Сергей Гаврилов.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 26 сентября.