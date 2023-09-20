20 сентября, 09:59,
обновлено 20 сентября, 10:21

Правительство намерено продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, правительство видит эффективность этой программы и отмечает ее экономическое и социальное влияние

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предложит продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года, когда программа должна завершиться. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы будем предлагать продлевать семейную ипотеку", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах программы после 1 июля.

По его словам, правительство видит эффективность этой программы и отмечает ее экономическое и социальное влияние. "Остальные виды льготных ипотек - мы еще раз посмотрим, как они работают", - заключил он. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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