Правительство намерено продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, правительство видит эффективность этой программы и отмечает ее экономическое и социальное влияние

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предложит продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года, когда программа должна завершиться. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы будем предлагать продлевать семейную ипотеку", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах программы после 1 июля.

По его словам, правительство видит эффективность этой программы и отмечает ее экономическое и социальное влияние. "Остальные виды льготных ипотек - мы еще раз посмотрим, как они работают", - заключил он.