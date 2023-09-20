Правительство предложит летом 2024 года перейти на "кластерный" подход в ипотеке

Этот механизм, по словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, позволит поддержать регионы, где это необходимо

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предложит перейти на зональный, так называемый кластерный, подход к ипотечным программам по окончании действия семейной и льготных программ летом 2024 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Видим, что у нас есть пять групп - основных кластеров по строительству: регионы, где активно строится жилье, где спрос превышает предложение, <...> и регионы, где нет спроса. Мы будем предлагать после 1 июля следующего года делать кластерный подход в поддержке ипотеки", - сказал он.

Этот механизм, по словам Хуснуллина, позволит поддержать регионы, где это необходимо.