20 сентября, 10:18

Правительство предложит летом 2024 года перейти на "кластерный" подход в ипотеке

Этот механизм, по словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, позволит поддержать регионы, где это необходимо

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предложит перейти на зональный, так называемый кластерный, подход к ипотечным программам по окончании действия семейной и льготных программ летом 2024 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Видим, что у нас есть пять групп - основных кластеров по строительству: регионы, где активно строится жилье, где спрос превышает предложение, <...> и регионы, где нет спроса. Мы будем предлагать после 1 июля следующего года делать кластерный подход в поддержке ипотеки", - сказал он.

Этот механизм, по словам Хуснуллина, позволит поддержать регионы, где это необходимо. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация