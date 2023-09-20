Девелопер "Основа" инвестирует в новый проект 12,9 млрд рублей

Жилой комплекс бизнес-класса расположится во 2-м Силикатном проезде

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Застройщик "Основа" планирует вложить в создание жилого комплекса бизнес-класса Emotion 12,9 млрд рублей, сообщил корреспонденту ТАСС президент ГК "Основа" Александр Ручьев.

"В наш первый проект на северо-западе Москвы будет инвестировано 12,9 млрд рублей. Мы считаем Хорошево-Мневники новой точкой роста столицы и хотим, чтобы проект Emotion стал парадными воротами на въезде в Большой Сити", - рассказал Ручьев.

В свою очередь, руководитель архбюро Kamen Architects Иван Греков отметил, что в основу проекта была положена концепция "чистой архитектуры", которая встретила полное понимание и поддержку заказчика. "Это своего рода инсталляция, которую легко представить в движении. Работая над ним, мы пытались воплотить идею времени, которое невозможно без движения", - уточнил Греков.

По его словам, архитектурный проект имеет все шансы прослужить москвичам более 100 лет. "Даже в условиях агрессивной городской среды его внешний вид с годами не изменится, так как он заключается не во внешнем декоре корпусов, а в их форме", - подчеркнул он.

Новый ЖК бизнес-класса расположится во 2-м Силикатном проезде, его общая площадь составит 77,7 тыс. кв. м. Он состоит из четырех корпусов высотой до 100 м. 18% площади проекта будут отданы под общественные пространства: шестиэтажный спа-комплекс с открытым бассейном площадью более 200 кв. м, магазины, рестораны, офисы и конференц-зал. Они расположатся во втором корпусе в виде наклонного здания-стилобата. Окончание строительства запланировано на второй квартал 2027 года.

ГК "Основа" - девелоперская и инвестиционная компания, образованная в 2016 году. Сегодня она развивает четыре основные направления деятельности: девелопмент в формате "умный дом"; управление объектами коммерческой недвижимости; инвестиции в развитие семейной досуговой инфраструктуры; инвестиции в высокотехнологичные проекты и инновации. В девелоперском портфеле компании на разных стадиях реализации сегодня находятся 15 жилых проектов в столичном регионе площадью более 1,5 млн кв. м.