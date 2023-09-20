В Минстрое считают, что внедрение еврокодов в стройке могло помешать развитию отрасли

Как заявил глава ведомства Ирек Файзуллин, "Россия - великая страна, которая требует всегда своих норм"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин положительно оценил отказ от внедрения еврокодов в строительной сфере в РФ, выступая на научно-практическом симпозиуме "Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития" на базе Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ). По его словам, это позволило избежать препятствий к развитию отрасли.

"Мы очень активно пытались внедрить еврокоды. И хорошо, что мы остановились в этом процессе. Если бы мы подписали то соглашение, которое нам пытались навязать в 2021 году, то в текущий период мы имели бы проблемы, которые не позволили бы нам дальше развиваться", - сказал он.

Файзуллин добавил, что "Россия - великая страна, которая требует всегда своих норм". По его словам, Минстрой планирует использовать передовые технологии и нормы других стран, но намерен их адаптировать под российскую национальную систему.

В 2021 году, выступая на выставке "Иннопром", Файзуллин сообщал, что Минстрой начал пробовать использовать нормы еврокода на территории РФ, чтобы иметь возможность быстро строить объекты, уже возведенные в других странах. По его словам, министерство не копировало напрямую зарубежные нормы, а гармонизировало их с учетом российской специфики.