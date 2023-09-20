Хуснуллин предложил пересмотреть долю регионов в финансировании расселения жилья

Программу планируется усовершенствовать к 2025 году, сообщил вице-премьер России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в связи с экономическим ростом в нескольких регионов может пересмотреть их долю в софинансировании расселения ветхого и аварийного жилья. Программу планируется усовершенствовать к 2025 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"За 2023-2024 годы мы должны отработать новые подходы к дальнейшему финансированию [расселения аварийного] жилья. Есть несколько факторов, на которые необходимо обратить внимание. <…> С 2018 года, когда программа принималась, часть регионов экономически развились. Мы предлагаем долю софинансирования посмотреть, чтобы большую сумму вложить в реализацию механизма расселения ветхого и аварийного жилья", - сказал он.

Хуснуллин напомнил, что сейчас в большинстве случаев 18% финансирования программы ложится на региональные бюджеты и около 82% - на федеральную казну.

Вице-премьер добавил, что в настоящий момент активно развивается механизм комплексного развития территорий (КРТ), и правительство видит интерес со стороны инвесторов, которые готовы участвовать в расселении жилья. "Мы в новой программе хотим предусмотреть меры, стимулирующие расселение ветхого и аварийного жилья через механизм КРТ" - сказал он.

В рамках работы над новой программой расселения аварийного и ветхого жилья власти также намерены учесть появившуюся недавно возможность капитально ремонтировать дома, являющиеся историческими памятниками, заключил Хуснуллин.

Сейчас в РФ действует программа расселения из жилья, которое было признано непригодным для жизни до 1 января 2017 года. Часть регионов завершили ее исполнение и перешли к новой программе, которая затрагивает ветхий и аварийный жилой фонд, признанный таким с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.