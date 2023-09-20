На инвесткарту Подмосковья нанесли более 300 помещений для бизнеса в жилых домах

К сервису "Открой бизнес на 1-2 этажах МКД" уже присоединились семь крупнейших застройщиков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Предприниматели, планирующие реализовать свой бизнес в Московской области, смогут ознакомиться со списком площадок для аренды помещений в жилых домах на инвестиционной карте Подмосковья. В настоящее время на карту нанесено более 300 помещений, об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Суммарно на сегодняшний день бизнесу региона доступно более 300 помещений, расположенных на 1-2 этажах жилых домов", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что к сервису "Открой бизнес на 1-2 этажах МКД" уже присоединились семь крупнейших застройщиков.

Зампред пояснила, что ознакомиться с помещениями, доступными в рамках сервиса, предприниматели могут на инвестиционной карте Московской области. Для этого необходимо воспользоваться фильтром по типу объекта и выбрать "Помещения в МКД".