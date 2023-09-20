Число долгостроев для обманутых дольщиков сократилось в Краснодарском крае до 54 объектов

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что самая сложная ситуация остается в Краснодаре, на который приходится 40 проблемных домов

КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Число долгостроев для обманутых недобросовестными застройщиками дольщиков сократилось в Краснодарском крае до 54 объектов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, выступая на совещании по вопросу защиты прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов.

"Последний раз мы встречались с вами в конце июня, тогда в крае оставалось 63 долгостроя, по состоянию на сегодняшний день - 54, свои квартиры ждут еще более 5 тыс. человек", - сказал Кондратьев. Он отметил, что самая сложная ситуация по данному вопросу остается в Краснодаре, на который приходится 40 проблемных домов и 4,5 тыс. дольщиков. "Людям важен результат, мы должны выполнить обязательства перед ними", - подчеркнул Кондратьев.

В свою очередь, вице-губернатор Кубани Сергей Власов напомнил, что, помимо краевого центра, работа по недостроям идет также в Новороссийске, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе, Темрюкском и Каневском районах. "Строим 11 объектов за счет механизмов Фонда, <...> ход работ контролируем еженедельно, еще 20 объектов сейчас на рассмотрении, права дольщиков 23 долгостроев восстановим за счет мер регионального характера", - рассказал Власов. Мэр Краснодара Евгений Наумов доложил, что до конца текущего года в городе достроят 10 проблемных домов.