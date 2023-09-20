Девелопер MR Group построит комплекс клубных домов в шаговой доступности от Кремля

Общая площадь строительства квартала Nicole превысит 120 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Застройщик MR Group построит новый проект в шаговой доступности от Кремля в районе Китай-города, сообщила пресс-служба компании.

"Девелопер MR Group получил разрешение на строительство первого этапа проекта класса Deluxe Nicole. Он будет возведен вдоль улицы Никольской, Богоявленского и Большого Черкасского переулков", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации девелопера, комплекс Nicole займет более 3 га территории района Китай-город в шаговой доступности от Кремля. В рамках реализации проекта будут отреставрированы объекты столичного культурного наследия, в том числе участок исторического Чижовского подворья XVIII-XIX веков, в прошлом крупного делового квартала центра Москвы.

По словам управляющего партнера MR Group Марии Черняковой, общая площадь строительства квартала Nicole составит более 120 тыс. кв. м. "Объекты реконструкции, и новые корпуса будут выполнены в высотности от 3 до 8 этажей, площадью от 40 до 700 кв. м. Комплекс объединит в себе три клубных пространства: Nicole Club с коммерческой и жилой частью, открытый как для резидентов, так и для всех желающих, а также Nicole Residence и Nicole Collection с приватными благоустроенными дворами", - приводится в сообщении ее комментарий.

Общедоступной частью проекта станет Nicole Club с премиальным ретейлом, гастрономическими проектами, ивент-пространствами и коворкингом класса "А", местами для отдыха и секретным пешеходным променадом. Собственная закрытая инфраструктура будет создана для резидентов Nicole - клуб леди и джентльменов, детская зона, спа-центр с бассейном.

К проектированию второго этапа проекта - Nicole Collection были приглашены представители французского архитектурного бюро PCA - архитекторы Доминик Эртэнбергер и Рэймонд Лоик Чан, соединяющие классический французский стиль и современный дизайн. Реализация всего нового квартала Nicole запланирована в III квартале 2026 года.

О компании

Компания MR Group работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России. Входит в число лидеров рынка по уровню цифровизации и инноваций в своих проектах. Портфель компании - это 52 объекта общей площадью 9,5 млн кв. м в Москве, Московской области и Сочи. Пo итогам 2022 года на разных стадиях реализации находится 13 проектов жилой и коммерческой недвижимости площадью более 1 млн 600 тыс. кв. м.