В Москве проведут капитальный ремонт особняка Хлудова

Специалисты уже выполнили демонтажные работы на чердаке и двух верхних этажах и заканчивают их на 1-м этаже и в подвале

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту особняка Хлудова 1864 года постройки начались в Хомутовском переулке в Москве. До начала ремонтно-реставрационных работ в здании размещался центр медицинской инспекции, сообщила пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

"Это трехэтажное здание с полуподвалом и мезонином было построено по заказу известного московского купца и мецената А. И. Хлудова. За долгие годы эксплуатации здания часть декоративных элементов была утрачена, а старинные деревянные рамы заменили на оконные блоки с пластиковым профилем, нарушающим облик исторического здания. Кроме того, неоднократно выполнялись различные перепланировки с заменой части конструкций. В ходе работ планируется восстановить исторический облик здания", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы Антона Мельникова.

Специалисты уже выполнили демонтажные работы на чердаке и двух верхних этажах и заканчивают их на 1-м этаже и в подвале. На верхних этажах начаты работы по перекрытиям. Это не только укрепит здание, но и сделает его более пожаробезопасным. Планируется также выполнить аналогичные работы по перекрытиям над первым этажом и усилить свод подвала. Чтобы защитить от влаги и плесени стены и фундамент здания, будет выполнена гидроизоляция. Вертикальная гидроизоляция защищает помещение от капиллярной влаги, талых, дождевых и грунтовых вод. Она выполняется с помощью рулонных материалов и нанесения особых резиновых и полимерных составов. Такую технологию можно применять для гидроизоляции конструкций старых зданий.

"Во время реставрации фасадной части крыльцо облицуют белым камнем, воссоздадут гипсовый и каменный архитектурный декор, а под козырьком на главном входе реконструируют старинный фонарь. Специалисты восстановят исторический деревянный тамбур с декоративными элементами, в том числе с латунной фурнитурой. Будут обновлены отделка вестибюля первого этажа и площадки лестничной клетки, включая старинные люстры и светильники, металлическое ограждение лестницы и перила. Окна и двери выполнят из дерева, причем их размер и форма будут соответствовать первоначальным", - добавил Мельников.

В рамках капитального ремонта заменят системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции. Кроме этого, установят систему снеготаяния и антиобледенения, что позволит создать лучшие условия для сохранения объекта культурного наследия. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.