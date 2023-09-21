В Москве выдали более 18 тыс. семейных ипотек за 7 месяцев

По словам и. о. министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, высокий интерес к семейной ипотеке обусловлен постоянным расширением условий программы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Свыше 18 тыс. кредитов по программе "Семейная ипотека" выдали в Москве за семь месяцев на 162,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В январе - июле 2023 года в Москве выдали около 18,6 тыс. кредитов по программе "Семейная ипотека" общим объемом 162,3 млрд рублей. Это на 29,4% и 37,5% соответственно превышает показатели за семь месяцев 2022 года. <...> Семейная ипотека продолжает пользоваться популярностью у москвичей. В июле в столице было выдано рекордное за текущий год число кредитов - 3,4 тыс. на сумму 28,8 млрд рублей. По объему это на 10% превышает результат за предыдущий месяц и вдвое - за июль прошлого года", - приводятся слова и. о. заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, Москва является лидером программы "Семейная ипотека" среди регионов России. В июле 2023 года на столицу приходилось почти 10% выданных в стране кредитов и около 18% от их объема. "Семейная ипотека" - единственная льготная программа, позволяющая рефинансировать существующие ипотечные кредиты с использованием льготной ставки. Таких кредитов за 7 месяцев текущего года было выдано около 1,2 тыс., или 6,5% от общего числа семейных ипотек. С их помощью гражданам удалось рефинансировать ранее взятые займы на общую сумму 6,8 млрд рублей.

"Льготные программы являются основными двигателями ипотечного рынка в Москве: на них приходится два из трех выданных кредитов. Семейная ипотека за январь - июль 2023 года составила около 45% общего числа и от объема выданных в столице льготных ипотечных кредитов", - цитирует пресс-служба и. о. министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.

Она подчеркнула, что высокий интерес к семейной ипотеке обусловлен постоянным расширением условий программы, низкими процентными ставками и возможностью рефинансировать ранее полученный кредит. Так, с января 2023 года действие программы распространили на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми без ограничения по году их рождения. К этой категории относится около трети заемщиков Москвы, оформивших семейный ипотечный кредит с начала года.