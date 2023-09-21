В проезде Черского в Москве построят дом для участников программы реновации

Всего в доме будет 216 квартир, 7 квартир оборудуют для маломобильных жильцов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Новостройку для переселения участников программы реновации возведут в проезде Черского в столичном районе Алтуфьево. Об этом сообщил и.о. руководителя Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Алтуфьево по адресу: Черского проезд, з/у 21Б (участок 2.1) началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по разработке котлована и устройству монолитных конструкций фундаментной плиты здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", - сказал Загрутинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Жилой дом будет односекционным, на подземном уровне расположится паркинг. Фасады здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего здесь будет 216 квартир (однокомнатных - 56, двухкомнатных - 133, трехкомнатных - 27). Семь квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы", - заверили в департаменте.

Первый этаж сделают нежилым, на нем разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части дома будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Связь между этажами обеспечат четыре современных грузопассажирских лифта: три на 1 тыс. кг и один - на 400 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

"Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, установят площадки для детских игр, спортивных занятий и отдыха взрослых. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники", - заключили в пресс-службе.