Греф заявил, что Сбер в 2023 году выдаст около 4 трлн рублей ипотеки

По словам главы Сбербанка, при этом выдачи ипотеки банка в IV квартале могут упасть на 30%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Сбер до конца года планирует выдать около 4 трлн рублей ипотеки, при этом выдачи ипотеки банка в IV квартале могут упасть на 30%. Об этом журналистам сообщил глава Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса "Школы 21".

"До конца этого года, по нашим оценкам, мы выдадим около 4 трлн рублей ипотеки, когда в прошлом мы выдали примерно 2,8 трлн рублей. При этом IV квартал в силу принятых мер ЦБ по повышению ключевой ставки, по еще целому ряду мер, связанных с повышением предельно допустимой нагрузки и первоначального взноса. Мы думаем, что падение выдач ипотеки будет не менее чем на 30% в IV квартале", - сказал он.

Кроме этого, он добавил, что ипотека в I квартале 2024 года, вероятно, будет также менее доступна.