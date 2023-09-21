Девелопер вложит до 500 млн рублей в реконцепцию бывшего молла чешской PPF Group в Рязани

Дизайн внутренних пространств торгово-развлекательного центра будет полностью меняться в несколько этапов, на его работу это не повлияет

КАЛИНИНГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Девелопер "Мармакс" приступил к реконцепции крупнейшего в Рязани торгово-развлекательного центра "М5 молл", бывшего объекта чешской PPF Group. Объем инвестиций составит до 500 млн рублей, сообщил ТАСС основатель и генеральный директор компании Юрий Юров в кулуарах региональной конференции по развитию территорий "Движение".

"Мармакс" приобрел "М5 молл" площадью 85 тыс. кв. м на Московском шоссе, 65А в Рязани в конце 2022 года у чешской PPF Group, уходившей из России. Разработкой проекта реконцепции занимается международное архитектурное бюро Blank Architects.

"Реконцепция обойдется примерно в 400-500 млн рублей. Мы уже установили большой медиафасад, размер которого 33 х 6 м, и запустили реновацию фуд-корта. Изменения коснутся всего торгового центра: внутренних пространств, фасада, прилегающей территории. Завершить все работы планируем до конца 2025 года", - сказал Юров.

По его словам, дизайн внутренних пространств молла будет полностью меняться в несколько этапов, на работу молла это не повлияет. Помимо торговых галерей и площадей общего пользования, полностью изменится фасад и прилегающая территория, которая занимает 27 га. В планах благоустройства прилегающей территории - спортивный парк, детская площадка, амфитеатр, ландшафтная зона отдыха с фонтаном и другое. "Мы уже завершили проектные работы с архитекторами, команда проекта формирует дорожную карту по всем работам", - рассказал собеседник агентства.

Юров добавил, что сейчас вакансия в торговом центре составляет 23% с учетом новых арендаторов, которые находятся в стадии подписания договоров аренды, на момент ухода иностранцев - 38%.

"Мармакс" работает на рынке недвижимости Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов девелопера составляет более 500 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости.