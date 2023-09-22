Вице-спикер Госдумы предложил ввести жилищные сертификаты для врачей

Владислав Даванков считает, что такая мера позволит привлечь медиков в дефицитные специальности и в регионы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением предоставлять медицинским работникам сертификаты на покупку или аренду жилья, при этом они будут обязаны проработать в медучреждениях не менее пяти лет. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"В целях снижения дефицита врачей и медицинского персонала фракция "Новые люди" считает необходимым предоставлять им возможность получить жилищный сертификат, в первую очередь - врачам и персоналу по дефицитным специальностям. Жилищный сертификат может быть использован для приобретения или аренды жилья по более доступным ценам либо первоначального взноса на жилье и льготные условия кредитования", - говорится в документе.

Условием получения сертификата, по мнению Даванкова, должно стать "обязательство работать в государственном (муниципальном) учреждении здравоохранения не менее пяти лет".

"Убеждены, что содействие решению жилищного вопроса позволит привлечь новых врачей в дефицитные специальности и в регионы, а источником финансового обеспечения программы может стать пересмотр действующих программ льготных ипотек, действие которых заканчивается в 2024 году", - добавил вице-спикер Госдумы.